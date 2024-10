Movieplayer.it - Armie Hammer torna a recitare con il western Frontier Crucible

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La star di Chiamami col tuo nome,, tornerà sul grande schermo con ildopo lo scandalo di violenze sessuali., che non recita da più di tre anni in seguito alle accuse di violenza sessuale che gli sono state rivolte nel 2021, tornerà sul set cinematografico con il. Si tratta del progetto interpretato da Thomas Jane (The Predator) e prodotto dal produttore di Bone Tomahawk e Dragged Across Concrete Dallas Sonnier. Le riprese del film, finanziato in modo indipendente, dovrebbero iniziare il mese prossimo nella Monument Valley e a Prescott, in Arizona. La carriera hollywoodiana diè deragliata nel 2021, quando diverse donne hanno denunciato degli abusi da parte dell'attore.ha negato le