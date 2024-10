Ancora inagibile il condominio: le persone sfollate dall'incendio accolte in albergo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vanno in albergo le famiglie che erano state sfollate a causa dell'incendio che ha colpito e reso inagibile il complesso residenziale di via Pirona a Cussignacco, dove vivevano. Il Comune di Udine ha individuato una struttura ricettiva disponibile a ospitare tutti i nuclei familiari per le Udinetoday.it - Ancora inagibile il condominio: le persone sfollate dall'incendio accolte in albergo Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vanno inle famiglie che erano statea causa dell'che ha colpito e resoil complesso residenziale di via Pirona a Cussignacco, dove vivevano. Il Comune di Udine ha individuato una struttura ricettiva disponibile a ospitare tutti i nuclei familiari per le

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ancora inagibile il condominio: le persone sfollate dall'incendio accolte in albergo; Il palazzo di via Pirona è ancora inagibile dopo l’incendio: dal Bocciodromo famiglie trasferite in albergo; Incendio in via Pirona, a Udine: famiglie sfollate accolte in una struttura ricettiva; Incendio in via Pirona, a Udine: famiglie sfollate accolte in una struttura ricettiva; Superbonus da 18 mln, ma il condominio resta inagibile: 220 persone senza casa; Incendio nel condominio di via Pirona, le 22 famiglie evacuate trascorreranno la notte al Bocciodromo; Leggi >>>

Il palazzo di via Pirona è ancora inagibile dopo l’incendio: dal Bocciodromo famiglie trasferite in albergo

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Per finalizzare i lavori nel condominio di Cussignacco saranno necessari alcuni giorni. L’assessore Zini: «Alcuni potranno rientrare a casa già in settimana» ...

Condominio, c’è un nuovo obbligo per tutti i residenti: ancora guai in vista, se non lo fai devi pagare

(designmag.it)

Chi vive in un condominio è tenuto a rispettare una serie di obblighi e regole che possono migliorare la convivenza con gli altri. Meglio vivere in una casa indipendente oppure in un condominio?

Rovigo, scoppia un incendio in un condominio del centro: due persone intossicate

(msn.com)

Il fatto è avvenuto alla mezzanotte e trenta odierne in corso del Popolo in un condominio del centro rodigino ... nell’ultimo piano, per cause ancora da accertare, con il fumo che ha invaso ...

Condominio: guida legale

(studiocataldi.it)

Guida al condominio completa degli aspetti pratici. Adatta a professionisti e non, la guida tratta in modo sistematico tutti gli argomenti del diritto condominiale: dalle tabelle millesimali alle ...