Ancona Women, inizio di stagione scoppiettante per le biancorosse (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancona – Un inizio di stagione da incorniciare per l’Ancona Women Respect, a partire dalla prima squadra attualmente in testa alla graduatoria del campionato di Eccellenza femminile appaiata a Recanatese ed Ascoli. Nella seconda partita casalinga, le biancorosse travolgono la Sangiustese piegata Anconatoday.it - Ancona Women, inizio di stagione scoppiettante per le biancorosse Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Undida incorniciare per l’Respect, a partire dalla prima squadra attualmente in testa alla graduatoria del campionato di Eccellenza femminile appaiata a Recanatese ed Ascoli. Nella seconda partita casalinga, letravolgono la Sangiustese piegata

Ancona Women, tre su tre in Eccellenza: 4-0 alla Sangiustese. Pareggio per l'Under 17 a Gubbio

ANCONA Continua il magic moment dell'Ancona Women prima squadra che, nel campionato di Eccellenza, conquista la terza vittoria consecutiva. Dopo aver piegato Sibillini United e Sambenedettese, le ...

Chi è Amalie Vangsgaard, alla scoperta della centravanti che in pochi mesi dal suo arrivo ha già conquistato la Juventus Women – VIDEO Tra le note liete in questo inizio di stagione della Juventus Wom

Banca Annia, vittoria casalinga con Ancona

Vittoria casalinga per la Banca Annia Padova Women che nella terza giornata di campionato supera 3-0 la Clementina Ancona. Una vittoria rotonda, ma non semplice per la squadra di Vincenzo Rondinelli ...

PIAN DEL BR 1'04"74 0,00 2 MAURO ELEONORA 1990 VELA NUOTO ANCONA 1'15"58 0,00 3 PERLINI CHIARA 1994 POLISP. PIAN DEL BR 1'21"72 0,00 4 PACETTI GIULIA 1991 IL GRILLO 1'28"08 0,00 5 MIGNANI MARTINA 1991 ...