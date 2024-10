Alluvione in Spagna, auto rovesciate e sbattute contro il guardrail: lo scenario apocalittico in una strada a sud di Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) auto rovesciate e sbattute contro il guardrail. Sono alcune delle immagini apocalittiche che arrivano dai social dopo la violenta Alluvione che ha colpito la Spagna. Ci troviamo lungo la V31, a sud di Valencia: un camera car riprende la strada dopo le piogge torrenziali. Video Twitter @LolaPodemos L'articolo Alluvione in Spagna, auto rovesciate e sbattute contro il guardrail: lo scenario apocalittico in una strada a sud di Valencia proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione in Spagna, auto rovesciate e sbattute contro il guardrail: lo scenario apocalittico in una strada a sud di Valencia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)il. Sono alcune delle immagini apocalittiche che arrivano dai social dopo la violentache ha colpito la. Ci troviamo lungo la V31, a sud di: un camera car riprende ladopo le piogge torrenziali. Video Twitter @LolaPodemos L'articoloinil: loin unaa sud diproviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione in Spagna, auto rovesciate e sbattute contro il guardrail: lo scenario apocalittico in una strada a…; Alluvione a Valencia, decine di auto rovesciate nell'autostrada allagata; Alluvione in Spagna, a Valencia almeno 62 morti. “Intrappolati come topi”. Sánchez: “L’emergenza non è ancora…; Forte ondata di maltempo in Spagna: nubifragi, allagamenti e danni in 4 regioni [FOTO]; Leggi >>>

Alluvione a Valencia, il vento rovescia un camion in autostrada e manda in frantumi il lunotto di un’auto: il video

(ilfattoquotidiano.it)

Le piogge torrenziali e il forte vento che si sono abbattuti sulla Spagna, principalmente nella regione di Valencia, oltre a provocare decine di vittime, hanno portato alla cancellazione di treni, la ...

Alluvione Spagna, città devastate e auto trascinate via dalla corrente. Il testimone: «Aiutatemi, c'è un uomo morto in casa mia»

(msn.com)

La violenta tempesta che ha colpito la Valencia ha lasciato residenti e soccorritori in condizioni disperate, costringendoli a fronteggiare la furia della natura in situazioni di ...

Le immagini dell'alluvione a Valencia: auto ammucchiate e strade allagate in tutta la regione della Spagna

(corriere.it)

Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre una forte Dana si è abbattuta sulla Spagna, facendo numerosi danni soprattutto nella regione di Valencia. Al momento si contano almeno 51 morti, tra c ...

Alluvione in Spagna, automobilisti salvati in elicottero, il video

(ilmeteo.it)

Video Alluvione Spagna Video Alluvione Spagna

SPAGNA, 30 OTTOBRE - Violentissime piogge e inondazioni hanno colpito la comunità valenciana, in Spagna, causando gravi danni. Diverse persone sono rimaste intrappolate nelle auto e all’interno delle ...