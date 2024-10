All'ospedale di Pescara arriva il primo ambulatorio di ecografia pediatrica e interventistica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si trova a Pescara il primo ambulatorio di ecografia pediatrica e interventistica d’Abruzzo e Molise. A realizzarlo per la struttura ospedaliera l’associazione Adricesta Onlus, presieduta da Carla Panzino che da oltre 20 anni si occupa di assistere bambini, adolescenti e le loro famiglie Ilpescara.it - All'ospedale di Pescara arriva il primo ambulatorio di ecografia pediatrica e interventistica Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si trova aildid’Abruzzo e Molise. A realizzarlo per la struttura ospedaliera l’associazione Adricesta Onlus, presieduta da Carla Panzino che da oltre 20 anni si occupa di assistere bambini, adolescenti e le loro famiglie

OSPEDALE PESCARA: MAMMOGRAFIA ROTTA, UTENTI “DIROTTATI A PENNE DA LUNEDI’ 28 OTTOBRE

PESCARA – Disagi all’ospedale di Pescara per la rottura del macchinario per la mammografia, dispositivo obsoleto che sta dando problemi. Verrà riparato nel giro di una ventina di giorni, riporta l’Ans ...

Gravissima dopo l’investimento a Pescara, trovata l’auto pirata

Pescara. E' in ospedale con prognosi riservata la donna investita ieri sera, sul lungomare Nord di Pescara, da un'automobile che ...

Bari, al San Paolo arriva Fiocchi in Ospedale: uno sportello di ascolto e accompagnamento per bambini e neogenitori nei primi mille giorni di vita

BARI - Uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento nei primi mille giorni di vita di bambini e neogenitori, mirato a fornire aiuto alle famiglie, in particolare se in condizioni di disagio e ...

Rotta la mammografia dell’ospedale di Pescara, utenti dirottate a Penne

Disagi all'ospedale Santo Spirito di Pescara a causa della rottura del macchinario per la mammografia, dispositivo obsoleto che sta dando problemi. Verrà riparato nel giro di una ventina di giorni ...