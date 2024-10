Acqua torna potabile in 8 comuni, ma a Collecorvino resta l’allarme (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pescara - Le analisi dell’Arta confermano Acqua sicura in gran parte del Pescarese, tranne Collecorvino, dove persiste la contaminazione da batteri enterococchi. Gli esami dell’Arta (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale) effettuati sull'Acqua della sorgente del Vitello d'Oro di Farindola hanno escluso la presenza di contaminanti in otto comuni della provincia di Pescara. Tuttavia, a Collecorvino, un piccolo residuo di enterococchi intestinali è stato rilevato nonostante la clorazione dell’Acqua. Le autorità sanitarie raccomandano quindi ai cittadini del comune di bollire l’Acqua prima dell'uso alimentare fino a nuovi aggiornamenti. Gli esami hanno interessato le fontane pubbliche di diversi comuni: Spoltore, Pianella, Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Penne, Moscufo, Picciano, e Loreto Aprutino, dove l’Acqua è ora ufficialmente considerata sicura per il consumo umano. Abruzzo24ore.tv - Acqua torna potabile in 8 comuni, ma a Collecorvino resta l’allarme Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pescara - Le analisi dell’Arta confermanosicura in gran parte del Pescarese, tranne, dove persiste la contaminazione da batteri enterococchi. Gli esami dell’Arta (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale) effettuati sull'della sorgente del Vitello d'Oro di Farindola hanno escluso la presenza di contaminanti in ottodella provincia di Pescara. Tuttavia, a, un piccolo residuo di enterococchi intestinali è stato rilevato nonostante la clorazione dell’. Le autorità sanitarie raccomandano quindi ai cittadini del comune di bollire l’prima dell'uso alimentare fino a nuovi aggiornamenti. Gli esami hanno interessato le fontane pubbliche di diversi: Spoltore, Pianella, Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Penne, Moscufo, Picciano, e Loreto Aprutino, dove l’è ora ufficialmente considerata sicura per il consumo umano.

Acqua torna potabile in 8 comuni, ma a Collecorvino resta l’allarme

Cronaca Pescara - 30/10/2024 09:16 - Le analisi dell’Arta confermano acqua sicura in gran parte del Pescarese, tranne Collecorvino, dove persiste la contaminazione da ...

Acqua potabile Subito rincari tra l’8 e il 10%

L’assemblea dei sindaci ha deciso di ritoccare le bollette su richiesta di Marche multiservizi e Aset: "Faremo più investimenti" ...

L’acqua torna potabile

BASSANO ROMANO - E’ stata ufficialmente revocata l’ordinanza sindacale n. 55 del 3 ottobre 2024, che vietava l'uso dell'acqua potabile per scopi alimentari. Dopo giorni di disagi e limitazioni, ...

L’acqua è tornata potabile per uso umano su tutto il territorio

A Civita Castellana l’acqua è tornata potabile. Finalmente i livelli di arsenico rilevati dalla Asl di Viterbo nei punti di ...