WWE: Sembra vicino il turn heel per Nikkita Lyons (Di martedì 29 ottobre 2024) Nikkita Lyons Sembrava uno dei talenti di NXT maggiormente in rampa di lancio, ma due gravissimi infortuni al ginocchio hanno arrestato la sua ascesa. Nikkita è recentemente tornata sul ring e farsi vedere nei tv show NXT. Ebbene pare proprio che sia destinata ad un turn heel in tempi brevi. Ecco la situazione. Verso il turn heel Secondo quanto evidenziato da Bryan Alvarez durante Wrestling Observer Radio, Nikkita Lyons Sembra destinata al turn heel. Secondo quanto evidenziato, Nikkita dovrebbe rivelarsi essere stata l’aggressore di Adriana Rizzo. Difatti, nel corso dell’episodio di NXT del 22 ottobre Oba Femi ha aggredito Luca Crusifino nel backstage, mentre Adriana Rizzo è stata rinvenuta priva di sensi. Poco dopo Nikkita e Oba Femi sono stati protagonisti di un angle che ha fatto pensare ad un qualcosa di romantico tra i due. Zonawrestling.net - WWE: Sembra vicino il turn heel per Nikkita Lyons Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024)va uno dei talenti di NXT maggiormente in rampa di lancio, ma due gravissimi infortuni al ginocchio hanno arrestato la sua ascesa.è recentemente tornata sul ring e farsi vedere nei tv show NXT. Ebbene pare proprio che sia destinata ad unin tempi brevi. Ecco la situazione. Verso ilSecondo quanto evidenziato da Bryan Alvarez durante Wrestling Observer Radio,destinata al. Secondo quanto evidenziato,dovrebbe rivelarsi essere stata l’aggressore di Adriana Rizzo. Difatti, nel corso dell’episodio di NXT del 22 ottobre Oba Femi ha aggredito Luca Crusifino nel backstage, mentre Adriana Rizzo è stata rinvenuta priva di sensi. Poco dopoe Oba Femi sono stati protagonisti di un angle che ha fatto pensare ad un qualcosa di romantico tra i due.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: WWE: Sembra vicino il turn heel per Nikkita Lyons; WWE: Nei piani lo split degli A-Town Down Under con turn face per Austin Theory; WWE: Piani importanti in vista per Damian Priest; Dominik Mysterio: il suo turn heel è vicinissimo?; WWE: Il turn heel di Dominik Mysterio potrebbe accadere prima del previsto *RUMOR*; WWE: Possibile turn heel per Dominik Mysterio; Leggi >>>

Kevin Owens è molto vicino a rinnovare con la WWE

(spaziowrestling.it)

Ci sono state molte voci riguardo al suo status contrattuale con la WWE e sembra che sia molto vicino a firmare un nuovo accordo. A dicembre 2021 c’erano molti rumor sul rinnovo di Kevin, in bilico ...

WWE Sembra vicino il ritorno di Shinsuke Nakamura a SmackDown

(zonawrestling.net)

Shinsuke Nakamura ha vissuto una carriera in WWE molto altalenante: dopo aver lasciato la NJPW circa otto anni fa, il wrestler si è imposto come una figura chiave in quel di NXT e dopo un primo ...

AEW: Shelton Benjamin sembra vicino alla firma

(zonawrestling.net)

Dopo il licenziamento da parte della WWE, si sono susseguite speculazioni circa un possibile approdo di Shelton Benjamin in AEW. A quanto pare le speculazioni sembrano avere ora ... L’ex WWE sarebbe ...

WWE, Tag team vicino allo split: l’indizio evidente a SmackDown

(msn.com)

The Post WWE, Tag team vicino allo split: l’indizio evidente a SmackDown appeared first on World Wrestling ...