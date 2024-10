Sport.quotidiano.net - Virtus, col Bayern serve una prova da giganti. Shengelia: "Contiamo molto anche sui tifosi"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quello di questa sera (ore 21 diretta Skysport) all’Unipol Arena contro ilMonaco è un impegno che lanon può permettersi di sbagliare. Siamo alla sesta giornata della fase di qualificazione di Eurolega e i bianconeri hanno vinto solo una partita nei precedenti cinque impegni. Per tenere viva la speranza di centrare l’obiettivo stagionale dei playoff occorre cambiare questa tendenza, dandocontinuità all’impresa di mercoledì scorso quando la Segafredo è riuscita a violare il campo del Partizan Belgrado.per l’impegno contro i tedeschi non sarà a disposizione Alessandro Pajola, ancora alle prese con un noioso infortunio alla schiena rimediato nell’incontro che dieci giorni fa si è disputato nel Principato di Montecarlo, e questo è sicuramente un problema per Luca Banchi.