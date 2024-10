Unicredit-Commerzbank fonti Ue | fusione non è problema di governi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bruxelles, 29 ott. (askanews) – La possibiletra le banche, osteggiata dal governo tedesco, è “un caso interessante, ma non è unper i, per non parlare dell’Eurogruppo. È unper i regolatori. È per l’Esma (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, costituita presso la Bce, ndr) e per la BaFin”, (l’Autorità federale di vigilanza sulla sicurezza e sulla protezione del settore finanziario in Germania. Lo ha detto oggi a Bruxelles un alto funzionario dell’Ue, rispondendo ad alcuni giornalisti, aggiungendo di avere “piena fiducia nella capacità di queste istituzioni esperte di formare una visione chiara sulle implicazioni di questa, per come è stata prospettata, e di reagire di conseguenza”.