Bergamonews.it - Un film di incontri e storie comunitarie: in UniBg la proiezione de “Il condominio inclinato”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bergamo. Un dialogo intergenerazionale e interdisciplinare sul paesaggio urbano e sociale, tra urbanistica, architettura, territorio, comunità e quartieri della città, linguaggi cinematografici e memoria collettiva. Giovedì 31 ottobre alle 17,30, nella sede universitaria di via Salvecchio in Città Alta, si terrà lacon dibattito del“Il”, con la partecipazione dei registi Alberto Valtellina e Paolo Vitali – coordinati da Stefania Consonni del dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere – del cast del(ovvero gli abitanti dei condomini Terrazze Fiorite e Bergamo Sole) e di Matteo Locatelli e Michele Galella, dottorandiin Landscape Studies for Global and Local Challenges.