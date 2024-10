Liberoquotidiano.it - Ucraina-Russia, Putin fa la spesa da Kim: ecco le armi da Nordcorea

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Berlino, 28 ott. (Adnkronos/dpa) - Non solo soldati. Dalla Corea del Nord arrivano dal 2023 anchealla, nell'ambito del conflitto ucraino, con una fornitura che potrebbe ammontare fino a 5,5 miliardi di dollari. Lo sostiene il report ''s Partner', pubblicato dalla fondazione tedesca Friedrich-Naumann, in cui si prevede inoltre che il valore delle esportazioni da Pyongyang potrebbe aumentare di centinaia di milioni di dollari con il dispiegamento delle sue truppe in. Per il report, Olena Guseinova della Hankuk University of Foreign Studies di Seul ha studiato i rapporti di intelligence, i documenti trapelati e i prezzi delle munizioni di precedenti affari dini.