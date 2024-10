Amica.it - Tutto sull’acido ipocloroso: benefici, controindicazioni e come usarlo

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Su TikTok spopola l’acido, tra gli ingredienti più celebri e performanti che promettono una pelle luminosa e levigata. Quali sono ie le possibilidi questo prodotto? Si tratta di un acido esfoliante appartenente alla categoria degli Alfa-Idrossiacidi (AHA). Presente naturalmente in alcuni frutti, svolge un ruolo chiave nell’esfoliazione cutanea. Acido: a cosa serve per la pelle? Le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche lo rendono l’ingrediente ideale per chi soffre di acne, rossori ed è soggetto a scottature solari. Questo acido contrasta la nascita di imperfezioni, libera i pori e previene i brufoli. È in grado di eliminare batteri, virus e funghi senza danneggiare i tessuti cutanei, il che lo rende molto utile nel trattamento di ferite.