Trauma cranico e sangue | i primi risultati degli esami sul corpo di Aurora

(Di martedì 29 ottobre 2024) Piacenza è sconvolta dalla tragica scomparsa di, una ragazza di appena 13 anni, morta lo scorso 25 ottobre a seguito di una caduta dal balcone del palazzo in cui viveva. Dall’esame esterno delemergono subito due elementi chiave: un gravee una copiosa presenza disul capo. Resta da accertare se le ferite siano compatibili con una caduta o se vi possano essere altre cause. Leggi anche: Piacenza, fermato il fidanzato di: è indagato per l’omicidio della 13enne L’esame esterno, effettuato ieri pomeriggio a Pavia dal medico legale Giovanni Cecchetto su nomina della Procura per i minorenni di Bologna, rappresenta solo il primo passo di una complessa autopsia.