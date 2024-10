Torino, il villaggio di Natale sarà in piazza Solferino con pista di pattinaggio, artisti e spettacoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Una pista di pattinaggio, esibizioni di artisti e spettacoli della tradizione natalizia, laboratori e workshop per i più piccoli e Babbo Natale in persona pronto ad ascoltare i loro sogni e desideri per realizzarli: sono solo alcune delle attrazioni che animeranno piazza Solferino che, dalla fine Torinotoday.it - Torino, il villaggio di Natale sarà in piazza Solferino con pista di pattinaggio, artisti e spettacoli Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unadi, esibizioni didella tradizione natalizia, laboratori e workshop per i più piccoli e Babboin persona pronto ad ascoltare i loro sogni e desideri per realizzarli: sono solo alcune delle attrazioni che animerannoche, dalla fine

Spazio anche per il 'Charity Christmas' dove i bambini potranno portare i giocattoli che non utilizzano più e che saranno donati a bambini che non ne hanno o che difficilmente ne riceveranno per Natal ...

Il Comune di Cesenatico propone la creazione di un parco natalizio a Largo San Giacomo per attrarre turisti e promuovere lo spirito natalizio, con bancarelle, spettacoli e attrazioni dal 1° dicembre a ...

Allestite le casette del Villaggio in via Bafile che resterà aperto fino al 6 gennaio. Il primo dicembre s’inaugura il presepe di sabbia ...

Elfi, soldatini giocattolo, renne e Babbo Natale. Torna a pochi passi di Milano il villaggio "La magia del Natale" al Carroponte di Sesto San Giovanni. I mercatini, la ruota panoramica, la pista ...