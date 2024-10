361magazine.com - The Royal Saga, di e con Livinia Orefici: ospite e anticipazioni

(Di martedì 29 ottobre 2024) The, di e con LAVINIADARIO MALTESE dal 30 ottobre in seconda serata «The» torna su LA5 con una nuova edizione di otto puntate, al via da mercoledì 30 settembre in seconda serata. Gli speciali, a cura della testata TGCOM24, sono condotti dalla giornalista, esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali, Lavinia. Il programma, in ciascun appuntamento, tocca diversi temi, dalle teste coronate storiche ai reali del nuovo millennio. Con, ospiti in studio e in collegamento. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, TRS porta gli spettatori all’interno della Casa Bianca con una puntata dedicata ai Reali d’America, ovvero il Presidente e la First Lady.