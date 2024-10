Ilrestodelcarlino.it - Studente riminese accoltellato, rapina finisce nel sangue a Mendrisio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Rimini, 29 ottobre 2024 – Un ragazzo di 25 anni, originario delma domiciliato in Svizzera, è statonella notte tra sabato e domenica a, nel Canton Ticino, da un 21enne che avrebbe tentato dirlo. L’aggressione, secondo quanto riportato dalla polizia cantonale, si sarebbe consumata poco dopo l’una, in via Gismonda, nel centro della cittadina ticinese, a circa 150 metri di distanza da un pub molto frequentato dai giovani del posto. Stando a quanto emerso, il 25ennesarebbe unouniversitario dell’Accademia di architettura di, trapiantato in Svizzera. Sulla dinamica sono ora in corso accertamenti, ma secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine svizzere il 21enne avrebbe tentato di mettere a segno unaai danni dello. Quest’ultimo si sarebbe però opposto al suo tentativo di derubarlo.