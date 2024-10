Lettera43.it - Stranger Things, la casa di Will Byers è disponibile su Airbnb

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) I fan dipossono finalmente trascorrere una notte sul set della serie Netflix. Come ha riportato Tmz, l’abitazione della famigliaper l’affitto sual prezzo di appena 100 dollari. Gli appassionati della storia nata dalla penna dei fratelli Duffer riconosceranno gli ambienti in cui ha vissuto il giovane(Noah Schnapp), la cui scomparsa ha dato il via agli eventi della narrazione che coinvolgono i suoi amici e la ragazzina Undici (Millie Bobby Brown). Lasi trova a Fayetteville, in Georgia, dove sono in corso le riprese della quinta e ultima stagione della serie, attesa in streaming nel 2025 anche se non vi è ancora una data ufficiale. È probabile che Netflix rilasci ulteriori informazioni il 6 novembre nel corso delloDay.