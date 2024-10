Strange Halloween Things: cena con delitto & dj set di scena al Santa Monica (Di martedì 29 ottobre 2024) Preparatevi a vivere la notte di Halloween più spaventosa dell’anno. A ospitarla è il Santa Monica di Ancona, che giovedì (dalle ore 20.30) propone ‘Strange Halloween Things - cena con delitto & Dj- set Night’. Il caso da risolvere quello dei ‘Fantasmi di Hollowridge Cemetery’. I partecipanti dovranno mostrare tutte le loro abilità di detective, entrando in una storia dove il passato riaffiora e i segreti sepolti ritornano a galla’. Dalle ore 23.30 si ballerà sulle note più travolgenti degli anni Novanta, in compagnia di Ricky Esse DJ. Il tutto in un’ambientazione decisamente ‘terrificante’. Ilrestodelcarlino.it - Strange Halloween Things: cena con delitto & dj set di scena al Santa Monica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Preparatevi a vivere la notte dipiù spaventosa dell’anno. A ospitarla è ildi Ancona, che giovedì (dalle ore 20.30) propone ‘con; Dj- set Night’. Il caso da risolvere quello dei ‘Fantasmi di Hollowridge Cemetery’. I partecipanti dovranno mostrare tutte le loro abilità di detective, entrando in una storia dove il passato riaffiora e i segreti sepolti ritornano a galla’. Dalle ore 23.30 si ballerà sulle note più travolgenti degli anni Novanta, in compagnia di Ricky Esse DJ. Il tutto in un’ambientazione decisamente ‘terrificante’.

