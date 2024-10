“Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno cancellato le foto insieme”, l’opinionista fa chiarezza (Di martedì 29 ottobre 2024) Sonia Bruganelli ha risposto a chi sostiene che abbia cancellato dai social le foto che la ritraggono con il fidanzato Angelo Madonia, riguardo al quale però avrebbe fatto un passo indietro. "Non ne abbiamo mai volutamente pubblicate", ha spiegato la concorrente di Ballando con le Stelle facendo chiarezza. Fanpage.it - “Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno cancellato le foto insieme”, l’opinionista fa chiarezza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Soniaha risposto a chi sostiene che abbiadai social leche la ritraggono con il fidanzato, riguardo al quale però avrebbe fatto un passo indietro. "Non ne abbiamo mai volutamente pubblicate", ha spiegato la concorrente di Ballando con le Stelle facendo

La situazione sentimentale di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è al centro della cronaca rosa: dopo l’intervista da Mara Venier a Domenica In, si è scatenata una certa curiosità morbosa, come sempre avviene in questi casi, riguardo alla presunta ...

È (già) finita la storia d’amore fra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Di recente non è passato inosservato al popolo social un dettaglio. Sembrerebbe infatti che l’attuale concorrente di Ballando con le Stelle e il ballerino professionista del ...