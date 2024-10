Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e moto: grave un 27enne

(Di martedì 29 ottobre 2024) Recanati (Macerata), 29 ottobre 2024 – Incidente poco dopo le 13.30 a Recanati in via San Francesco, subito dopo il distributore Agip, prima di prendere la deviazione per Porto Recanati. Un ragazzo di 27 anni in sella ad unaed è stato portato a Torrette in eliambulanza. A scontrarsi un’, una Giulietta Alfa Romeo, guidata da un recanatese di 79 anni, che da Porto Recanati aveva iniziato ad immettersi sulla ex 77 direzione Recanati e una, guidata da un giovaneanche lui di Recanati, che da Recanati si stava dirigendo verso Loreto. La, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Recanati, è andata a sbattere sulla fiancata destra dell’, lato guidatore. Stando alle prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell’Alfa Romeo.