Ilrestodelcarlino.it - Sab Group Rubicone, vittoria contro Loreto

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Sabha vinto 3-0 (25-22 - 25-23 - 25-17) la sfida interna del campionato di volley di serie B maschileNovavetro. La partita, al cospetto di un numeroso pubblico, è stata segnata da giocate di qualità da parte di entrambe le compagini, che in particolare nei primi due parziali sono sempre arrivate a un’incollatura di distanza l’una dall’altra. Gli atleti di San Mauro hanno però messo in campo quel qualcosa in più frutto del carattere e della voglia di vincere e che alla fine ha pagato. Mazzotti è stato il top scorer e miglior giocatore della giornata, mentre Bonatesta, partito un po’ in sordina, nei due set finali ha dimostrato tutto il suo valore. Convincente anche la gara del libero Carlini, una sicurezza in ricezione, fondamentale che ha impreziosito con un paio di salvataggi da applausi.