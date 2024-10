Russia, simulazioni di attacco nucleare (Di martedì 29 ottobre 2024) 19.00 Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare "i compiti per effettuare un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nucleare nemico". Lo ha comunicato il ministro della Difesa russo Belousov, rivolgendosi al presidente russo, Putin. Le esercitazioni sono "supervisionate" da Putin. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 19.00 Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare "i compiti per effettuare un massicciocon forze offensive strategiche in risposta a unnemico". Lo ha comunicato il ministro della Difesa russo Belousov, rivolgendosi al presidente russo, Putin. Le esercitazioni sono "supervisionate" da Putin.

Russia, attacco nucleare simulato per spaventare la Nato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missili Yars e aerei Tupolev

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio ...

Russia, attacco nucleare simulato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missili Yars e aerei Tupolev spaventano la Nato

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio attacco ...

Sottomarini, bombardieri e missili balistici: che cosa prevede l'esercitazione nucleare in Russia

MOSCA. Simulare «un massiccio attacco nucleare […] in risposta a un attacco nucleare nemico»: è questo che prevedono le esercitazioni delle forze armate russe annunciate questo pomeriggio dal ministro

Russia, 'esercitazioni per simulare un attacco nucleare'

Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare "i compiti per effettuare un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nu ...