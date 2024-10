Rifiuti: Cdm, commissario Vadalà attuatore bonifica ex cava Paterno (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il commissario delle discariche abusive Giuseppe Vadalà, sarà a capo del progetto di bonifica e riqualificazione dell'ex cava Paterno, nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm. "In data 18 giugno 2024 - si legge nella nota diramata post Consiglio dei ministri -, la Regione Toscana ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di nominare il generale dell'arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, attuale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche abusive, quale soggetto attuatore dell'intervento di “Completamento della caratterizzazione dei Rifiuti presenti, progettazione di messa in sicurezza permanente (MISP)/bonifica ed esecuzione degli interventi”, previsto dalla misura PNRR M2C4, I3. Liberoquotidiano.it - Rifiuti: Cdm, commissario Vadalà attuatore bonifica ex cava Paterno Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Ildelle discariche abusive Giuseppe, sarà a capo del progetto die riqualificazione dell'ex, nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm. "In data 18 giugno 2024 - si legge nella nota diramata post Consiglio dei ministri -, la Regione Toscana ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di nominare il generale dell'arma dei Carabinieri Giuseppe, attualestraordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche abusive, quale soggettodell'intervento di “Completamento della caratterizzazione deipresenti, progettazione di messa in sicurezza permanente (MISP)/ed esecuzione degli interventi”, previsto dalla misura PNRR M2C4, I3.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Vadalà attuatore bonifica ex cava Paterno;nomina generale Vadalàdiscariche abusive; VIDEO | Discarica di Malagrotta, al via la bonifica: 250 ettari dida mettere in sicurezza; Rocca e Gualtieri insieme a Malagrotta: "Entro il 2027 la discarica sarà messa in sicurezza"; Bonifica Malagrotta, ecco i soldi: l' "opera colossale" può partire; Leggi >>>

Rifiuti: Cdm, commissario Vadalà attuatore bonifica ex cava Paterno

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il commissario delle discariche abusive Giuseppe Vadalà, sarà a capo del progetto di bonifica e riqualificazione dell'ex cava Paterno, nel comune di Vaglia, in provincia di ...

Il robot suona il violoncello con l’Orchestra Sinfonica di Malmö: il video dell’esecuzione è inquietante

(ilfattoquotidiano.it)

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il commissario delle discariche abusive Giuseppe Vadalà, sarà a capo del progetto di bonifica e riqualificazione dell'ex cava Paterno, nel comune di Vaglia, in provincia di ...

Territori, Gen. Vadalà: al lavoro per ambiente equilibrato

(stream24.ilsole24ore.com)

Giuseppe Vadalà, Generale B. CC. Commissario Unico di Governo per la bonifica di discariche di siti contaminati, è così intervenuto in occasione del convegno promosso a Roma da GBC Italia su ...

Rifiuti: Faraone, deleterio nominare Schifani commissario

(msn.com)

(ANSA) - PALERMO, 04 OTT - "Nominare un commissario per realizzare gli impianti per il trattamento dei rifiuti in Sicilia è cosa buona e giusta". Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva ...