Nuove accuse a Puff Daddy | abusi sessuali su un bambino di 10 anni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si moltiplicano ledie violenza sessuale nei confronti di. Il rapper, che deve già affrontare oltre 120 cause per aggressioni ed è in carcere in attesa del processo, è stato citato in giudizio per altri due presunti casi. Avrebbe drogato e molestato nel 2005 undi 10in una stanza d’albergo a New York. Tredopo, in modo simile avrebbe violentato un adolescente 17enne che voleva partecipare al suo reality show musicale Making the Band. Gli avvocati di Sean Combs, vero nome dell’artista, hanno respinto le, affermando che il rappresentante delle vittime Anthony Buzbee sta cercando solamente di farsi pubblicità a discapito del loro cliente. «Il signor Combs e il suo team ha piena fiducia nei fatti e nell’integrità del processo», hanno spiegato in una nota diffusa dall’Hollywood Reporter. «In tribunale, la verità prevarrà».