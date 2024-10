Iltempo.it - “Nuova iniezione di fiducia per il governo”. Donzelli e l'ennesimo riconoscimento

(Di martedì 29 ottobre 2024) «Dicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0 Beh, può essere. Ma certamente non per loro». A gongolare in un'intervista al Corriere della Sera è Giovanni, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che commenta la vittoria di Marco Bucci su Andrea Orlando. In Liguria, rimarca, è stato ottenuto «un risultato straordinario, che conferma la voglia di dareal centrodestra». Insomma, si tratta di una «vittoria importantissima, perché la Liguria è una Regione storicamente di centrosinistra, che ha visto finire la legislatura in modo drammatico - prosegue -, tra grida, accuse, manifestazioni inneggianti alle manette, in un clima di delegittimazione continua contro il centrodestra».