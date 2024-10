Novembre tra caldo anomalo e piogge intense: le previsioni meteo (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tra cambiamenti climatici, piogge monsoniche e novembrate, continua a far caldo in Italia: e il caldo anomalo è stato responsabile anche delle piogge monsoniche registrate nelle ultime settimane e nel weekend appena trascorso. Maggiori temperature uguale maggior vapore quindi piogge più intense". Così all'Adnkronos Lorenzo Tedici meteorologo del sito iLmeteo.it. che aggiunge come Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tra cambiamenti climatici,monsoniche e novembrate, continua a farin Italia: e ilè stato responsabile anche dellemonsoniche registrate nelle ultime settimane e nel weekend appena trascorso. Maggiori temperature uguale maggior vapore quindipiù". Così all'Adnkronos Lorenzo Tedicirologo del sito iL.it. che aggiunge come

Dopo un weekend segnato da violenti eventi meteo in gran parte d’Italia – con piogge intense soprattutto in Liguria, Toscana, Piemonte e Sardegna – la nuova settimana si preannuncia decisamente più stabile grazie all’arrivo dell’anticiclone ...

Le previsioni meteo della settimana: l'anticiclone africano torna ad espandersi su tutta l'Italia, aprendo una fase di tempo più asciutto e stabile che potrebbe accompagnarci fino al ponte di Ognissanti.Continua a leggere

TEMPERATURE MARTEDÌ: si resta sopra media ovunque tranne che in Liguria. Massime fino a 5/7°C in più della norma al Nord. Zeri termici superiori ai 3000m sulle Alpi e sull'Appennino centro ...

Ottobrata in extremis, poi un novembre con caldo in montagna quasi come in estate. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma il ritorno, dopo una lunga vacanza, dell’ anticiclone norda ...

I modelli matematici ci propongono, in questo inizio di settimana, un quadro meteo climatico a dir poco diverso. Possiamo parlare di ribaltone del trend ...