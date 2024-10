Piperspettacoloitaliano.it - Ninfa Dormiente recensione serie tv: Elena Sofia Ricci superlativa, è una perfetta Teresa Battaglia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladellatv, ovvero la seconda stagione di I casi di, vede ancora una volta protagonistanei panni della profiler friulana, immersa in un nuovo caso ambientato in Val Resia, dove viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Qui lasi ritrova ad affrontare nemici insospettabili, ma non mancherà il supporto della sua squadra di sempre. Cosa ne pensiamo di I casi di2 ? Ecco le pagelle e ladellatvthriller puro come Fiori sopra l’infernoriparte dalla falsa riga del primo capitolo. Un thriller puro, lungo e ragionato, con tutti gli elementi che pian piano emergono a galla.