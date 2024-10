Nba 2024 2025 | primo ko per i Lakers ancora imbattuti Celtics e Cavaliers

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nella notte di Nbatra lunedì 28 e martedì 29 ottobre è arrivata la prima sconfitta per i Los Angeles, che hanno perso il big match contro i Phoenix Suns per 109-105: le due formazioni sono ora appaiate con tre vittorie e una sconfitta. Partenza a razzo dei, che volano sul +18 nelquarto, subendo poi la rimonta avversaria con i 78 punti del trio Booker-Durant-Beal, in una serata in cui LeBron James si ferma a 11. Passando a est,imbattute Bostone Cleveland, con i primi che superano Milwaukee per una sola lunghezza (109-108) grazie ai 30 punti di Brown e ai 28 dalla panchina di Pritchard, mentre i secondi vincono sul campo dei New York Knicks per 104-110 con 34 punti di Garland.