Muore la mamma, due fratelli sgomberano il garage e trovano 2 bombe e 4 fucili (Di martedì 29 ottobre 2024) Ancona, 29 ottobre 2024 – trovano due bombe e quattro fucili nel garage dell’anziana madre, deceduta alcuni giorni fa. Questa mattina all’ufficio armi ed esplosivi della divisione Pas (Polizia amministrativa e sociale) della Questura di Ancona si sono presentati due fratelli: hanno denunciato di aver trovato, mentre stavano sgomberando il garage dell’abitazione in affitto dell’anziana madre, alcune armi nonché una bomba a mano dotata di spoletta e una bomba da mortaio. I due hanno riferito al personale di Polizia che il secondo marito della madre, morto molto tempo fa, era un capitano dell’esercito in pensione. Ilrestodelcarlino.it - Muore la mamma, due fratelli sgomberano il garage e trovano 2 bombe e 4 fucili Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ancona, 29 ottobre 2024 –duee quattroneldell’anziana madre, deceduta alcuni giorni fa. Questa mattina all’ufficio armi ed esplosivi della divisione Pas (Polizia amministrativa e sociale) della Questura di Ancona si sono presentati due: hanno denunciato di aver trovato, mentre stavano sgomberando ildell’abitazione in affitto dell’anziana madre, alcune armi nonché una bomba a mano dotata di spoletta e una bomba da mortaio. I due hanno riferito al personale di Polizia che il secondo marito della madre, morto molto tempo fa, era un capitano dell’esercito in pensione.

