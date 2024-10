Migranti il Tribunale di Bologna rinvia il decreto alla Corte Ue | Con questi criteri la Germania nazista sarebbe stata definita Paese sicuro

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildihato ilPaesi sicuri, voluto fortemente da Giorgia Meloni,di giustizia europea. Per i giudici è indispensabile chiarire quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Stati sicuri, di provenienza delle persone, e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria su quella nazionale. Il rinvio all’istituzione dell’Ue è arrivato nell’ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione. Il 22 ottobre scorso il governo Meloni ha ampliato la lista dei Paesi considerati dallo stesso “sicuri”, al fine di restringere la possibilità di ottenere asilo da parte di alcune persone.