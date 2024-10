Liberoquotidiano.it - Malattie rare, fino a 10 anni per diagnosi corretta di ipofosfatasia e ipofosfatemia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Sono ancora poche, in Italia, leprecoci didello scheletro: per l'e l'possono trascorrere in mediaa 10prima che sianomente individuate. Il paziente, soprattutto quello adulto, continua a peregrinare da un ambulatorio all'altro per cule sempre più dolorose fratture ossee. Il sistema diagnostico attivo nel nostro Paese deve essere implementato partendo da una maggiore formazione del personale medico. Inoltre, va facilitato l'accesso agli esami digenetica o biochimica rapida, che non si possono ottenere in tutti i laboratori. Lìappello congiunto di clinici e pazienti arriva in occasione della Giornata internazionaledelle ossa che si celebra oggi con un convegno nazionale al Senato.