LIVE – Sestri Levante-Ternana 0-1, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 18:30 di martedì 29 ottobre Sestri Levante e Ternana scenderanno in campo in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie C. Entra nel vivo il girone B e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti dopo aver mancato l'appuntamento con la vittoria nel turno precedente. La Ternana viene da due pareggi contro Rimini e Torres, mentre il Sestri Levante ha totalizzato tre punti in quattro partite. "Per i ragazzi mi butterei nel fuoco, domani match impegnativo", ha detto alla vigilia del match Ignazio Abate, caricando il gruppo, con l'obiettivo di non perdere troppo terreno dal Pescara che ha quattro punti di vantaggio e una partita in meno. Appuntamento alle 18:30: Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dal fischio d'inizio.

