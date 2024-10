Ilfoglio.it - L'ispettore Fao che andava a ficcanasare in Borneo

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) ComeFao, ieri sono andato a vedere cosa coltivano nel. Siamo stufi, come agenzia delle Nazioni Unite, di mandargli sacchi di mangime per il sostentamento del bestiame. Lo stesso che dovrebbe sostenere con: latte uova carne burro yogurt. A indagare il sistema alimentare di quella nazione, mi sono spaventato. Perdono tutta la giornata a pestare il miglio raccolto (che è peggiore sia come qualità che come resa. Un ettaro di terreno coltivato con quella coltivazione dà meno del seme, cioè semini dieci chili di semi di miglio e raccogli due chili). Con tale miseria fanno una focaccia che ti fa venire il “beri beri”. Ma non dopo del tempo, subito ti becchi questa forma rarissima di beri beri. Comunque per non fare discussioni con le autorità il mio rapporto diFao è stato positivo. Ho dato il rating massimo a mia disposizione, AAAA++++.