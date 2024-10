Iltempo.it - Le fiction Rai funzionano sempre. Porro batte Giletti, De Martino surclassa Amadeus

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri, lunedì 28 ottobre 2024 gli ascolti tv e i dati Auditel vedono in prima serata su Rai1 il debutto dellaNinfa dormiente, seconda stagione de I casi di Serena Battaglia con Elena Sofia Ricci, conquistare il 22.4% pari a una media di 3.776.000 spettatori. Su Canale5, la diciottesima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi - sigla invece una media di 2.219.000 teste pari al 18.1%, più o meno stabile rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, Boss in incognito con Max Giusti ha totalizzato il 6.1% di share pari a una media di 914.000 teste (presentazione: 3.5% - 725.000). Su Rai3, Massimocon Lo stato delle cose segna il 3.0% di share pari a 480.000 spettatori, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rete4, il talk-show Quarta Repubblica condotto da Nicolaottiene invece il 5.