L'Ars "salva" Sud Chiama Nord, ok al mantenimento del gruppo parlamentare (Di martedì 29 ottobre 2024) L'Ars "salva" Sud Chiama Nord. Il consiglio di presidenza ha accettato la richiesta di mantenimento del gruppo parlamentare in considerazione del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento. Soddisfatto il leader Cateno De Luca che ringrazia i deputati appartenenti a tutte le forze politiche

Ars, l'Ufficio di presidenza "salva" il gruppo Sud chiama Nord. Cateno De Luca ringrazia i partiti

De Luca: “Ringrazio il Consiglio di Presidenza dell’ARS e i deputati di tutte le forze politiche per la sensibilità e l'attenzione dimostrate verso il gruppo Sud chiama Nord all’ARS” ...

Sud chiama Nord mantiene il gruppo parlamentare all’Ars dopo l’addio di La Vardera

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha espresso la sua gratitudine al Consiglio di Presidenza dell’Ars e a tutti i deputati, di ogni schieramento politico, per aver consentito a Sud chiama Nord ...

Sud chiama Nord, il gruppo all’Ars sarà mantenuto

De Luca: “ringrazio il Consiglio di Presidenza dell’ARS e i deputati di tutte le forze politiche per la sensibilità" ...

Sud chiama Nord, una lunga scia di addii: da otto a tre deputati

Tutto dipenderà dalle decisioni della presidenza dell’Ars, che però potrebbe concedere la deroga in virtù del collegamento del gruppo a un partito nazionale, come di fatto è Sud chiama Nord ...