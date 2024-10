Juventus, idea Kolo Muani grazie alla nuova amicizia con il PSG. C'entra anche Skriniar (Di martedì 29 ottobre 2024) Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta L`Equipe, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Randal, attaccante classe 1998, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta L`Equipe,

Juventus, idea Kolo Muani grazie alla nuova amicizia con il PSG. C'entra anche Skriniar

Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta L`Equipe, Kolo Muani, che non.

Su Kolo Muani in passato si erano mosse Borussia Dortmund e Juventus, che la scorsa estate avevano fatto ... Il PSG crede comunque nel valore del calciatore ed è anche dell'idea che in un altro ...