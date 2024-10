Jesi, ragazza investita nella rotatoria: trasportata in gravi condizioni a Torrette (Di martedì 29 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 29 ottobre 2024 - ragazza in bicicletta viene investita sulla rotatoria: trasportata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette. E’ accaduto oggi attorno alle 13 all'incrocio tra via via Gallodoro proprio dentro la rotatoria e poco prima del centro commerciale Arcobaleno. Secondo una prima ricostruzione in mano alla polizia locale di Jesi la giovane era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l'impatto con un’auto in corsa, una Fiat Punto. La giovane dopo l’impatto è rovinata a terra riportando diverse lesioni. E’ rimasta sempre cosciente. Soccorsa dapprima dai presenti è stato prontamente allertato il 112 e in volo da Torrette si è levata l’eliambulanza. Sul posto anche l’automedica e l'ambulanza la Croce Verde di Jesi e oltre la polizia locale per i rilievi del caso. Ilrestodelcarlino.it - Jesi, ragazza investita nella rotatoria: trasportata in gravi condizioni a Torrette Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Ancona), 29 ottobre 2024 -in bicicletta vienesullainall’ospedale regionale di. E’ accaduto oggi attorno alle 13 all'incrocio tra via via Gallodoro proprio dentro lae poco prima del centro commerciale Arcobaleno. Secondo una prima ricostruzione in mano alla polizia locale dila giovane era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l'impatto con un’auto in corsa, una Fiat Punto. La giovane dopo l’impatto è rovinata a terra riportando diverse lesioni. E’ rimasta sempre cosciente. Soccorsa dapprima dai presenti è stato prontamente allertato il 112 e in volo dasi è levata l’eliambulanza. Sul posto anche l’automedica e l'ambulanza la Croce Verde die oltre la polizia locale per i rilievi del caso.

JESI Una 24enne versa in gravi condizioni a seguito dello scontro tra la sua bicicletta e un'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 13 di oggi (29 ottobre) a Jesi,

