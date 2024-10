Incendio a Minturno, due adulti e una bimba intrappolati sul balcone: i vigili del fuoco li salvano (Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia sfiorata a Minturno, dove una famiglia è rimasta intrappolata sul balcone di un'abitazione al terzo piano di un palazzo. I vigili del fuoco hanno salvato due adulti e una bambina. Fanpage.it - Incendio a Minturno, due adulti e una bimba intrappolati sul balcone: i vigili del fuoco li salvano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia sfiorata a, dove una famiglia è rimasta intrappolata suldi un'abitazione al terzo piano di un palazzo. Idelhanno salvato duee una bambina.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:adulti e una bimba intrappolati sul balcone: i vigili del fuoco li salvano;, in fiamme un appartamento: salvatepersone e una bimba; Palazzina in fiamme a, salvatedonne e una bambina;in una palazzina a, salvatiadulti e una bambina intrappolati sul balcone;in una palazzina di, intossicate dal fumo una bambina edonne;in una palazzina, diverse persone e una bambina salvate dai vigili del fuoco; Leggi >>>

Palazzina in fiamme a Minturno, salvate due donne e una bambina

(ansa.it)

Questa mattina a Minturno i carabinieri della Stazione di Scauri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di incendio all'interno di un'abitazione di una palazzina di tre piani. (ANSA) ...

Fiamme in una palazzina in provincia di Latina: salvi due adulti e una bambina bloccati sul balcone

(latinapress.it)

Questa mattina, a Minturno, i Carabinieri della Stazione di Scauri sono stati chiamati a intervenire dopo una segnalazione di un ...

Incendio in una palazzina di Minturno, tre intossicati, una è una bambina

(radioluna.it)

MINTURNO – Paura per un incendio che si è sviluppato questa mattina in una palazzina a tre piani di Minturno. I carabinieri della Stazione di Scauri e i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di ...

Schianto all'incrocio, due morti e un ragazzo ferito

(ilmessaggero.it)

L'INCIDENTE Due morti e un ragazzino ferito, ricoverato a Roma. È il bilancio del drammatico incidente avvenuto alla periferia di Santi Cosma e Damiano. Hanno perso la vita ...