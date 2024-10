Lanazione.it - Inaugurata la nuova casa dell'acqua ad Asciano

(Di martedì 29 ottobre 2024) San Giuliano Terme, 29 ottobre 2024 -ladiPisano, nell'area del centro commerciale Vallee Fonti lungo la strada provinciale del Lungomonte. "Si tratta di un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale e il risparmio per le famiglie, un servizio innovativo che vuole coniugare qualità , convenienza e attenzione all'ambiente", ha dichiarato l’assessore all’ambiente Filippo Pancrazzi, presente alla cerimonia in rappresentanza’Amministrazione comunale lo scorso weekend. “Questa soluzione - prosegue - si pone come un’alternativa economica ed ecosostenibile rispetto alle comuni acque minerali disponibili sul mercato”.