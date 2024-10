Il nostro Eduardo, al cinema Farnese di Roma il film di Gnocchi e Mally per i 40 anni dalla morte dell’attore (Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Eduardo De Filippo, il docufilm ‘Il nostro Eduardo’, scritto e diretto da Didi Gnocchi e Michele Mally e realizzato da 3D Produzioni, Andiamo Avanti Productions, Sky Arte con il contributo della Fondazione Eduardo De Filippo e il sostegno del MiC, sarà proiettato durante un evento speciale che avrà luogo giovedì 31 ottobre alle ore 18,30 presso il cinema Farnese Arthouse di Roma. L’evento sarà arricchito da un incontro introduttivo, moderato dal critico cinematografico Maurizio Di Rienzo, durante il quale interverranno la scenografa Raimonda Gaetani, l’attrice Angelica Ippolito, e la regista e sceneggiatrice del film, Didi Gnocchi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione del quarantesimoversario della scomparsa diDe Filippo, il docu‘Il’, scritto e diretto da Didie Michelee realizzato da 3D Produzioni, Andiamo Avanti Productions, Sky Arte con il contributo della FondazioneDe Filippo e il sostegno del MiC, sarà proiettato durante un evento speciale che avrà luogo giovedì 31 ottobre alle ore 18,30 presso ilArthouse di. L’evento sarà arricchito da un incontro introduttivo, moderato dal criticotografico Maurizio Di Rienzo, durante il quale interverranno la scenografa Raimonda Gaetani, l’attrice Angelica Ippolito, e la regista e sceneggiatrice del, Didi

Il nostro Eduardo, proiezione speciale in occasione dei 40 anni dalla morte del Maestro

In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa del grande drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo, il docufilm IL NOSTRO EDUARDO, scritto e ...

Il nostro Eduardo

