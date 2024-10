Quotidiano.net - I robot che provano dolore: un aspetto che potrebbe essere sfruttato dalle aziende

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Paesi Bassi, 20 ottobre 2024 – Tristi occhi virtuali, lamenti provenienti da altoparlanti metallici e braccia tremanti: si può provare compassione per undolorante? La ricercatrice Marieke Wieringa della Radboud University, nei Paesi Bassi, spiega come potràpossibile provare un senso di pietà per unche reagisce, ad atti di ‘violenza’, con “suoni pietosi o gesti che associamo al”. La tesi della dottoranda indaga su come le persone rispondono aiche mostrano emozioni quando vengono ‘attaccati’. Lo studio esamina come taliinfluenzano le emozioni e il comportamento delle persone nei confronti delle stesse macchine. I risultati mostrano che le persone sono leggermente più propense a credere che unstia realmente provandoquando agisce come se provasse un disagio emotivo.