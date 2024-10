Hummels, la storia con la Roma è iniziata come una commedia e si sta trasformando in un dramma (Süddeutsche) (Di martedì 29 ottobre 2024) I quotidiani tedeschi si chiedevano perché Hummels non giocasse alla Roma. Contro la Fiorentina, il difensore tedesco ha fatto giocato ma il suo è stato un debutto da dimenticare: tra i 5 gol della Viola c’è infatti un suo autogol. Il suo trasferimento in Serie A si sta trasformando in un incubo. La Süddeutsche scrive: “Il giorno dopo il suo debutto, Mats Hummels ha viaggiato in un altro mondo del calcio. Lunedì sera ha ricevuto l’invito a Parigi per il Pallone d’Oro. Secondo la giuria, è uno dei migliori giocatori al mondo. Ha lavorato duramente per questo, dopo tutto ha raggiunto la finale di Champions League come difensore con il Borussia Dortmund. Non è passato molto tempo, anche se la notte prima della votazione era difficile da credere”. Ilnapolista.it - Hummels, la storia con la Roma è iniziata come una commedia e si sta trasformando in un dramma (Süddeutsche) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I quotidiani tedeschi si chiedevano perchénon giocasse alla. Contro la Fiorentina, il difensore tedesco ha fatto giocato ma il suo è stato un debutto da dimenticare: tra i 5 gol della Viola c’è infatti un suo autogol. Il suo trasferimento in Serie A si stain un incubo. Lascrive: “Il giorno dopo il suo debutto, Matsha viaggiato in un altro mondo del calcio. Lunedì sera ha ricevuto l’invito a Parigi per il Pallone d’Oro. Secondo la giuria, è uno dei migliori giocatori al mondo. Ha lavorato duramente per questo, dopo tutto ha raggiunto la finale di Champions Leaguedifensore con il Borussia Dortmund. Non è passato molto tempo, anche se la notte prima della votazione era difficile da credere”.

