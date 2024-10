“Ha usato un termine orribile”: la rivelazione di Javier su Shaila sconvolge il pubblico del GF, cosa pensava di Lorenzo (Di martedì 29 ottobre 2024) "Ha usato un termine orribile": la rivelazione di Javier su Shaila sconvolge il pubblico del GF. L'articolo “Ha usato un termine orribile”: la rivelazione di Javier su Shaila sconvolge il pubblico del GF, cosa pensava di Lorenzo proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - “Ha usato un termine orribile”: la rivelazione di Javier su Shaila sconvolge il pubblico del GF, cosa pensava di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) "Haun": ladisuildel GF. L'articolo “Haun”: ladisuildel GF,diproviene da Blog Tivvù.

