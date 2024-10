"Grande traguardo ma la graduatoria dell’anno scorso era imprecisa" (Di martedì 29 ottobre 2024) "La quindicesima posizione raggiunta quest’anno dalla città di Cesena è un ottimo risultato – il commento in relazione al report diffuso dal Sole 24 Ore è del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore alla sostenibilità ambientale Andrea Bertani – ma serve aggiungere che la 43esima posizione assegnata alla nostra città nel 2023 era del tutto imprecisa considerato che la classifica conteneva errori significativi. Ad ogni modo questi nuovi valori rispecchiano il lavoro finora fatto e ci dimostrano che siamo sulla buona strada anche se, con specifico riferimento ad alcuni indicatori, i risultati ci inducono a concentrarci ulteriormente su determinate azioni. Nel merito, il dato della produzione di rifiuti pro capite risente molto della modalità di conteggio che varia da bacino a bacino e da città a città. Ilrestodelcarlino.it - "Grande traguardo ma la graduatoria dell’anno scorso era imprecisa" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "La quindicesima posizione raggiunta quest’anno dalla città di Cesena è un ottimo risultato – il commento in relazione al report diffuso dal Sole 24 Ore è del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore alla sostenibilità ambientale Andrea Bertani – ma serve aggiungere che la 43esima posizione assegnata alla nostra città nel 2023 era del tuttoconsiderato che la classifica conteneva errori significativi. Ad ogni modo questi nuovi valori rispecchiano il lavoro finora fatto e ci dimostrano che siamo sulla buona strada anche se, con specifico riferimento ad alcuni indicatori, i risultati ci inducono a concentrarci ulteriormente su determinate azioni. Nel merito, il dato della produzione di rifiuti pro capite risente molto della modalità di conteggio che varia da bacino a bacino e da città a città.

