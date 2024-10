361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Jessica compiono una scelta

(Di martedì 29 ottobre 2024)una decisione: Iago finisce direttamente al televoto per l’eliminazionesono risultate le preferite del pubblico e vengono chiamate in Superled per compiere una decisione. Il conduttore dichiara: “Tra i quattro candidati all’eliminazione: Amanda, Iago, Mariavittoria e Giglio, dovete scegliere chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Dovete essere d’accordo voi due, avete 30 secondi altrimenti una di voi due finisce all’eliminazione”. Leggi anche, la decisione di Eleonora: la VIP lascia la Casa, il motivo Ecco cosa è emerso dalla decisione Le due donne iniziano a confrontarsi.preferirebbe mandare Amanda mentreè propensa nel mandare Iago all’eliminazione.dichiara: “Io passo tutto il giorno con Amanda, Mariavittoria e Giglio”.