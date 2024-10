Giustizia, Nordio l’8 novembre sarà a Siena (Di martedì 29 ottobre 2024) “La funzione della pena, percorsi di risocializzazione“. È il titolo dell’incontro in programma venerdì 8 dalle 15 alle 19 nella cripta di San Francesco e che sarà concluso da Carlo Nordio (nella foto), ministro della Giustizia. La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali: Antonio Ciacci, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Nicoletta Fabio, sindaco di Siena, Roberto di Pietra, rettore dell’Università degli studi. Quindi il dibattito, moderato da Salvatore Vitello, avvocato generale alla Corte di appello di Roma e già procuratore della Repubblica di Siena. Lanazione.it - Giustizia, Nordio l’8 novembre sarà a Siena Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “La funzione della pena, percorsi di risocializzazione“. È il titolo dell’incontro in programma venerdì 8 dalle 15 alle 19 nella cripta di San Francesco e checoncluso da Carlo(nella foto), ministro della. La giornataaperta dai saluti istituzionali: Antonio Ciacci, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Nicoletta Fabio, sindaco di, Roberto di Pietra, rettore dell’Università degli studi. Quindi il dibattito, moderato da Salvatore Vitello, avvocato generale alla Corte di appello di Roma e già procuratore della Repubblica di

