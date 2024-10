Giocattoli pericolosi e cibo scaduto in vendita: maxi sequestro a Latina (Di martedì 29 ottobre 2024) Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Latina in diverse attività commerciali del capoluogo pontino. Attività che hanno portato al sequestro di migliaia di prodotti. Nello specifico è scattato il sequestro amministrativo di circa mille confezioni di alimentari scaduti e 18mila articoli vari (tra cui Giocattoli) potenzialmente pericolosi per la salute. Giocattoli pericolosi e cibo scaduto in vendita: maxi sequestro a Latina In particolare, all’interno di un esercizio commerciale dedito alla vendita di prodotti alimentari etnici, le fiamme gialle pontine hanno trovato in vendita sugli scaffali merce scaduta (come bevande, cibi in scatola, sottaceti, farine varie, pasta, ortaggi sottovuoto, infusi diversi e conserve varie) o senza data di scadenza e informazioni minime obbligatorie sulla presenza di materiali o sostanze pericolose per la salute. .com - Giocattoli pericolosi e cibo scaduto in vendita: maxi sequestro a Latina Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Controlli a tappeto della Guardia di Finanza diin diverse attività commerciali del capoluogo pontino. Attività che hanno portato aldi migliaia di prodotti. Nello specifico è scattato ilamministrativo di circa mille confezioni di alimentari scaduti e 18mila articoli vari (tra cui) potenzialmenteper la salute.inIn particolare, all’interno di un esercizio commerciale dedito alladi prodotti alimentari etnici, le fiamme gialle pontine hanno trovato insugli scaffali merce scaduta (come bevande, cibi in scatola, sottaceti, farine varie, pasta, ortaggi sottovuoto, infusi diversi e conserve varie) o senza data di scadenza e informazioni minime obbligatorie sulla presenza di materiali o sostanze pericolose per la salute.

