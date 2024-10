Fisco, dal 15% contribuenti 63% imposte (Di martedì 29 ottobre 2024) 17.30 In Italia i contribuenti che dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, ovvero il 15,27% del totale, ma pagano il 63,4% delle imposte. Quelli che invece dichiarano meno di 15mila euro sono poco meno di 17 milioni, il 40,35% del totale, e pagano l'1,29% dell'Irpef complessiva. Lo rileva il report di Itinerari previdenziali. "Il 75,80% dei contribuenti dichiara redditi da zero fino a 29mila euro, corrispondendo solo il 24,43% di tutta l'Irpef, un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa sanitaria",si legge. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 17.30 In Italia iche dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, ovvero il 15,27% del totale, ma pagano il 63,4% delle. Quelli che invece dichiarano meno di 15mila euro sono poco meno di 17 milioni, il 40,35% del totale, e pagano l'1,29% dell'Irpef complessiva. Lo rileva il report di Itinerari previdenziali. "Il 75,80% deidichiara redditi da zero fino a 29mila euro, corrispondendo solo il 24,43% di tutta l'Irpef, un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa sanitaria",si legge.

