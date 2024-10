Lanazione.it - Firenze, Francesca Nunzi e Marco Predieri in scena con ‘La governante di Cavour’

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Dopo il successo ottenuto nella Capitale, dalle dieci repliche andate insul prestigioso palco del Teatro Roma, arriva a"Ladi Cavour", la commedia storico-satirica scritta e interpretata da. Sarà inal Teatro Reims da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Un funambolico, dinamico e brillantissimo esercizio di stile che gioca con il risorgimento italiano e i suoi protagonisti, in particolare con il Conte Camillo Benso, spiato nella cucina del suo palazzo, intento a pianificare il progetto unitario, ma anche alle prese con la propria natura più umana, quella che non emerge dagli austeri libri di Storia con le sue manie, passioni mondane e con le gelosie verso gli altri attori dell'irredentismo, in particolare il rivale Peppino Garibaldi.