Era in cerca di marijuana il 19enne che ha ucciso Sara Centelleghe (Di martedì 29 ottobre 2024) IL DELITTO. Badhan è salito nell’abitazione di Sara per cercare una scorta di marijuana che pensava fosse custodita nell’abitazione e che invece non ha trovato. Convalidato l’arresto per il 19enne. Ecodibergamo.it - Era in cerca di marijuana il 19enne che ha ucciso Sara Centelleghe Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) IL DELITTO. Badhan è salito nell’abitazione diperre una scorta diche pensava fosse custodita nell’abitazione e che invece non ha trovato. Convalidato l’arresto per il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Era in cerca di marijuana il 19enne che ha ucciso Sara Centelleghe; Trasportava 800 grammi di marijuana nello scooter, 19enne arrestato; Annaffiavano il campo, ma il raccolto era marijuana: due arresti e piantagione sequestrata; Hashish nel motorino e oltre 13mila euro in contanti: 19enne nei guai; Droga nelle merendine di marche note: arrestato un 19enne per spaccio; Monte San Biagio / Sorpreso con hashish e marijuana, 19enne denunciato a piede libero; Leggi >>>

Era in cerca di marijuana il 19enne che ha ucciso Sara Centelleghe

(informazione.it)

È quanto ha raccontato Jashandeep Badhan, il 19enne di origini indiane accusato dell’omicidio della 18enne Sara Centelleghe , al gip Alessia Solombrin o la mattina del 29 ottobre durante l’interrogato ...

Lancia la droga dal balcone, ma viene scoperto: arrestato 19enne

(catanianews.it)

Il giovane è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, convalidatone l’arresto, ha emesso anche un’ordinanza cautelare a ...

Napoli, controlli a Corso Garibaldi: arrestato 19enne in possesso di droga

(ilmattino.it)

Pertanto, i poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una busta di marijuana del peso complessivo di circa 130 grammi, diverso materiale per il ...

Sangue in Piazza Cavour a Rimini, 19enne accoltellato: si era rifiutato di dare soldi per le sigarette

(chiamamicitta.it)

Sangue in pieno centro nella tarda serata di domenica a Rimini. Un giovane di 19 anni è stato accoltellato all’addome da due ventenni che avrebbero tentato di scucirgli denaro dopo aver chiesto di pot ...